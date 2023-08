Motociclista de 31 anos morre no hospital após cair de moto em Carlópolis

Um homem de 31 anos morreu depois de cair da motocicleta que conduzia na PR-151, em Carlópolis (Norte Pioneiro). O acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (30).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), havia, também, uma criança de 11 anos como passageira da moto no momento da queda.





Tanto o condutor quanto o menino foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Carlópolis. O homem morreu na instituição de saúde.