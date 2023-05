Motociclista de 72 anos morre após acidente de trânsito na BR-277

Um homem de 72 anos morreu após um grave acidente de trânsito na BR-277, no município de Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná. A colisão frontal ocorreu na tarde desta terça-feira (2) e envolveu uma caminhonete Ford/Ranger (placas de Prudentópolis) e um triciclo (placas de Campo Largo).







A PRF (Polícia Rodoviária Federal) aponta que a batida ocorreu na altura do Km 314 da rodovia federal, por volta das 13h45. A caminhonete seguia no sentido a Foz do Iguaçu quando houve a colisão frontal com o outro veículo. A motorista da Ranger, uma mulher de 19 anos, sofreu ferimentos considerados leves.

Publicidade





O 12° Grupamento de Bombeiros (GB), que prestou atendimento ao acidente, aponta que uma mulher de 71 anos também estava no triciclo. Ela e o homem foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: