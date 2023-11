Motociclista inabilitado se envolve em acidente que deixa dois feridos na PR-170, em Apucarana

Duas pessoas ficaram feridas após uma motocicleta colidir com a lateral de um veículo na PR-170, em Apucarana (Região Metropolitana de Londrina) na noite deste sábado (18).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma motocicleta Honda XRE 300, conduzida por um jovem de 18 anos e com placas de Arapongas, e um Chevrolet Onix Plus, conduzido por um homem de 25 anos e com placas de Apucarana, trafegavam pela rodovia no sentido de Apucarana a Arapongas quando, ao atingir o KM 118, a motocicleta colidiu com a traseira do veículo.

O condutor do Chevrolet Onix não teve ferimentos e o carro foi liberado no local. Já o motociclista e o passageiro da Honda XRE 300, de 15 anos, ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital da Providência, em Apucarana.





O condutor da motocicleta foi autuado por dirigir sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e a moto foi liberada no local para o pai do jovem.