Motociclista morre após colisão frontal na BR-376 em Ortigueira

A Polícia Rodoviária Federal atendeu uma ocorrência com vítima fatal na noite dessa sexta-feira (2) na BR-376, km 332 que ocorreu por volta das 19h20. Uma motocicleta que vinha em sentido contrário colidiu frontalmente com um veículo GM Onix.





Na sequência uma FIAT Strada colidiu na traseira do veículo Onix. A equipe do SAMU compareceu no local e constatou que motociclista veio a óbito enquanto os demais envolvidos ficaram ilesos.





O condutor do veículo Onix realizou o teste de etilômetro sendo constatada a ausência de ingestão de álcool, já o condutor da Strada foi encaminhado por terceiros ao Pronto Atendimento antes da chegada da equipe da PRF no local do acidente.