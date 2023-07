Motociclista sem habilitação morre após colidir com traseira de carro na PR-092, em Siqueira Campos

Um motociclista de 40 anos morreu após colidir com a traseira de um veículo Volkswagen Fox na PR-092, em Siqueira Campos, Norte Pioneiro do Paraná. O acidente, segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PM (Polícia Militar), foi registrado na noite deste sábado (15).





Conforme informações coletadas pelos policiais, o carro Fox seguia à frente do motociclista, no mesmo sentido de direção. Com o impacto da colisão, o veículo se chocou contra um segundo automóvel, que seguia no sentido oposto da via.

