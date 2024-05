Acidente entre carro, caminhão e ônibus deixa três pessoas feridas em Londrina

Um acidente envolvendo um carro, um caminhão e um ônibus terminou com três pessoas feridas na PR-323, em Londrina, na noite desta quarta-feira (15).





De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um homem de 28 anos dirigia um Volkswagen Gol no sentido de Sertanópolis a Cambé quando, ao passar pelo KM 59, bateu contra a lateral de um caminhão Mercedes-Benz, que seguia no sentido contrário e era conduzido por um homem de 48 anos.

Com a colisão, o caminhão tombou e invadiu a pista contrária, atingindo um ônibus Scania MPolo Paradiso, que trafegava no mesmo sentido do carro e era dirigido por um homem de 53 anos.





Os condutores do Gol e do ônibus, além de um passageiro do carro, de 50 anos, tiveram ferimentos leves e precisaram ser encaminhados à Santa Casa de Londrina para receber atendimento médico.





Os motoristas do caminhão e do ônibus fizeram o teste etilométrico e obtiveram resultado negativo.