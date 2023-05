Motorista de 47 anos morre ao bater de frente contra caminhão em Londrina

Um motorista morreu na noite desta segunda-feira (01) ao bater de frente contra um caminhão em Londrina. O acidente aconteceu por volta das 23 horas próximo ao quilômetro 38 das PR-445.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista do carro (Ford Fiesta, com placas de Tamarana) ia de Londrina em direção à Tamarana quando colidiu com a frente do caminhão, que fazia o sentido contrário.

O condutor do veículo, de 47 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu; a passageira, uma mulher de 40 anos, teve ferimentos graves e foi encaminhada para o Hospital Evangélico de Londrina.





O motorista do caminhão, que tem placas de Ibiporã, não se feriu, assim como foi constatado que ele não consumiu álcool.





