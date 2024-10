Motorista de carreta morre após veículo tombar no Norte Pioneiro

Ceasas do Paraná estarão fechadas no próximo sábado

As Ceasas do Paraná em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu estarão fechadas no próximo sábado, dia 12 de outubro, devido ao feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil.