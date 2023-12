Motorista e 15 passageiros de ônibus ficam feridos em acidente na PR-444, em Arapongas

O motorista e 15 passageiros de um ônibus de viagem da Viação Garcia ficaram feridos após o veículo se envolver em uma colisão traseira na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta segunda-feira (11).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um caminhão Volkswagen 24.250 com placas de Turbo/PR, trafegava pela rodovia no sentido de Mandaguari a Arapongas, assim como o ônibus de viagem, que tinha placas de Londrina e havia saído de Foz do Iguaçu/PR com destino a Campinas/SP.

Os agentes informaram que, ao atingir o KM 11, os veículos se envolveram em uma colisão traseira. O caminhão transportava madeiras, que caíram sobre a via e logo foram retiradas para não causar outros acidentes.