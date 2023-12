Obras de sinalização bloqueia trechos da Estrada da Graciosa a partir desta terça-feira

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) fará bloqueios parciais da Estrada da Graciosa (PR-410) a partir desta terça-feira (12), até sexta-feira (15), para executar serviços de sinalização horizontal e sinalização vertical ao longo de 11 quilômetros.



O principal trabalho consiste na implantação de nova sinalização horizontal no eixo e bordos da rodovia, que será realizada por equipamento mecânico de porte pequeno, devido às características da via, que é mais estreita e sinuosa que outras rodovias.





Dessa forma, será possível sinalizar somente cerca de três quilômetros ao dia, sendo necessário bloquear o tráfego para garantir secagem do material, chamado de plástico a frio, sem que os veículos passem por ele antes de estar pronto.