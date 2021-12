Motorista é encaminhado para a delegacia após atropelar deficiente em Londrina

Um motorista foi encaminhado pela PM (Polícia Militar) para a Central de Flagrantes depois que atropelou uma pedestre na noite de quinta-feira (23) na avenida Winston Churchill, quase esquina com a rua Mauritânia, no Ouro Verde, na zona norte de Londrina.

Segundo relato do próprio condutor aos policias, ele subia a via, indo para a casa, no momento que ouviu um barulho.



Na sequência, de acordo com ele, percebeu que havia atropelado uma mulher, que tentava atravessar a avenida fora da faixa de pedestres.





A vítima, que não tem uma perna e anda com o apoio de uma muleta, precisou ser socorrida pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e a equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





A mulher, que tem 39 anos, foi levada para a Santa Casa. “Ela teve um trauma de crânio importante. O para-brisa do carro (onde ela bateu com a cabeça) ficou bastante deformado. A cinemática foi forte. Precisamos acionar a equipe médica para fazer a contenção da vítima. A princípio foi essa lesão que acabou rebaixando um pouco a consciência dela”, explicou o cabo Elias Junior, socorrista do Siate.



O motorista do carro, que nada sofreu, foi submetido ao teste do bafômetro que apontou um volume de álcool no sangue que configurou crime de trânsito.





Além de ser conduzido à delegacia, ele também teve a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada.