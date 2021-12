Homem de 58 anos morre atropelado por caminhão na BR-376 em Guairaçá

Um atropelamento por caminhão, ocorrido em torno das 4h15 desta quinta-feira (2), matou um homem de 58 anos no quilômetro 74,5 da BR-376, em Guairaçá, no Noroeste do Paraná.





De acordo com o levantamento da PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Volkswagen baú carregado de mercadorias diversas seguia pela rodovia, no sentido Paranavaí a Nova Londrina, tendo como destino o estado do MS, quando atingiu a vítima.

O motorista de 42 anos relatou que o pedestre teria entrado na pista de maneira repentina. Alegou, ainda, que tentou desviar o veículo mas não conseguiu evitar a colisão em uma das extremidades do caminhão, de placa de Campo Grande/MS. Ele foi submetido ao teste etilômetro, que não indicou o consumo de alcóol.

No local do acidente, estiveram equipes da Polícia Civil, o Instituto de Criminalística e o IML (Instituto Médico-Legal).





A produção do boletim de acidente de trânsito, que será encaminhado à autoridade policial, fica a cargo da PRF.