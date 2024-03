Motorista embriagado causa acidente na PR-218, em Joaquim Távora, e é preso

Um homem de 36 anos foi preso por dirigir embriagado após colidir contra uma caminhonete na PR-218, em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná, na madrugada deste domingo (10).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem dirigia um Renault Sandero com placas de Curitiba/PR no sentido de Joaquim Távora a Guapirama quando, ao atingir o Km 43, colidiu com a lateral de uma Fiat Toro, que era conduzida por um homem de 48 anos e trafegava no sentido contrário.

Ninguém ficou ferido após a colisão, mas o motorista do Renault Sandero foi preso depois de fazer o teste etilométrico, que apontou o consumo de álcool. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Carlópolis.