Motorista fica ferido após atingir lateral de caminhão em Sabáudia

Um homem ficou ferido após atingir a lateral de um caminhão na PR-218, por volta das 15h de quarta-feira (17), no município de Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com com informações do BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária), o condutor do veículo Saveiro trafegava em direção a Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) quando colidiu lateralmente com o caminhão, que trafegava no seu mesmo sentido e foi fazer uma conversão à esquerda para entrar em uma via secundária.





Os agentes fizeram o teste do etilômetro no condutor do caminhão, de 73 anos, mas o resultado deu negativo. O motorista da Saveiro, de 41 anos, foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Arapongas.