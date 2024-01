Suspeito de ameaça e tentativa de homicídio de marido da ex-mulher é preso em Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um homem, de 37 anos, por ameaça e tentativa de homicídio ocorrido em Apucarana, no Norte do Estado.





A prisão foi realizada na manhã de quarta-feira (17), em Londrina, na mesma região.

Os crimes, ocorridos no dia 21 de dezembro de 2023, foram cometidos contra a ex-mulher e o atual marido dela.





“Ele disparou contra o atual marido da ex-mulher dele, sendo então delito de tentativa de homicídio contra o homem e ameaça contra os dois”, explica a delegada da PCPR Luana Louzana.





Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foram encontradas cinco munições intactas e cinco munições deflagradas, resultando na prisão em flagrante de um homem, de 70, por posse irregular de munições.