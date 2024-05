Motorista fica gravemente ferido ao bater em caminhão parado no acostamento em Rolândia

Um homem de 27 anos ficou gravemente ferido após bater o carro que conduzia contra um caminhão que estava estacionado no acostamento na PR-986, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta terça-feira (14).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um caminhão Volkswagen 16.170, conduzido por um homem de 44 anos, trafegava na via no sentido de Rolândia a Cambé quando, ao atingir o KM 5, precisou parar no acostamento por problemas mecânicos.

Na sequência, o jovem, que dirigia um Honda Civic no mesmo sentido, bateu contra a traseira do veículo.





Ferido, o condutor do carro foi socorrido e encaminhado para receber atendimento médico no Hospital San Rafael, em Rolândia.





O motorista do caminhão não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.