Motorista fica gravemente ferido após caminhão tombar em Jacarezinho

Um homem de 57 anos ficou gravemente ferido após o caminhão que dirigia tombar na PR-431, em Jacarezinho (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta segunda-feira (30).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista conduzia um Scania R440com um semirreboque no sentido de Jacarezinho ao entroncamento da PR-151 quando, ao atingir o KM 32, perdeu o controle da direção, o que causou o tombamento do veículo na margem esquerda da via.

Com ferimentos gravtes, o condutor foi socorrido no local e encaminhado ao Hospital de Jacarezinho para receber atendimento médico especializado.





O acidente foi registrado em uma curva acentuada.