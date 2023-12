Motorista foge após colidir frontalmente com carro e deixar três pessoas feridas na PR-092, em Wenceslau Braz

O motorista de uma Toyota Hilux fugiu após colidir frontalmente contra outra Toyota Hilux e deixar três pessoas feridas na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quinta-feira (14).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o primeiro veículo trafegava na via no sentido de Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando, ao atingir o KM 264, bateu contra a Hilux que era conduzida por uma jovem de 20 anos e tinha placas de Wenceslau Braz.

Publicidade





A motorista do segundo veículo teve ferimentos e precisou ser encaminhada para receber atendimento médico na Santa Casa de Wenceslau Braz.





Além da condutora, a segunda Hilux envolvida no acidente transportava dois passageiros, de 21 e 24 anos. Ambos também ficaram feridos e foram encaminhados para a Santa Casa de Wenceslau Braz.