Motorista foge após colisão entre carro e motocicleta na PR-160, em Cornélio Procópio

Um motociclista de 21 anos ficou ferido após colidir contra um carro na PR-160, em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quarta-feira (13). O condutor do veículo fugiu do local do acidente.





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o jovem pilotava uma Yamaha XTZ 250 no sentido do acesso a Cornélio Procópio ao entroncamento da BR-369 quando, ao atingir o KM 47, colidiu com um carro que não foi identificado, já que o motorista fugiu.

Os policiais informaram que a colisão aconteceu enquanto o veículo cruzava a pista da direta para a esquerda.





O motociclista teve ferimentos e precisou ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Cornélio Procópio para receber atendimento médico.