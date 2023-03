MP recebe denúncia de moradores do Eli Vive sobre situação precária de estradas

Um grupo de cerca de 20 moradores do Eli Vive, na região do distrito de Irerê, na zona rural de Londrina, protocolou na manhã desta terça-feira (21) no MP-PR (Ministério Público do Paraná) um abaixo-assinado com mais de 500 assinaturas denunciando a situação precária das estradas do assentamento. “São três situações: a estrada interna que precisa ser construída, as estradas do município que não têm manutenção e o calçamento de Lerroville até a entrada do assentamento, que a prefeitura recebeu recurso para fazer”, listou Edelvan Carvalho, que faz parte da coordenação do assentamento.







Publicidade

Publicidade

O Eli Vive foi criado oficialmente em 2010 pelo governo federal e dos 109 quilômetros de estradas internas, apenas 14 quilômetros foram adequados pelo município e após notificação do Ministério Público. O assentamento tem mais de 7,3 mil hectares, onde moram 501 famílias.







De acordo com os moradores, a maior dificuldade é nos dias de chuva, quando as crianças não conseguem ter acesso às aulas. “Está muito complicado. Neste primeiro trimestre, por exemplo, que choveu muito, minhas filhas sofreram demais e ficaram desesperadas. A mais velha acha a escola excelente, mas não tem como ir, porque o ônibus fica encalhado. Qualquer garoa que dá a Kombi não chega, porque a estrada é péssima”, relatou a agricultora Marcia da Silva Santos, que é mãe de uma garota de 16 anos e outra de 11.

Publicidade

Recentemente, algumas pessoas chegaram a pagar do próprio bolso a construção de alguns metros de estrada. “As crianças estão ficando atrasadas na escola, perderam semanas de aula”, lamentou. O assentamento tem aproximadamente 400 estudantes, entre o ensino municipal e estadual, que utilizam 35 linhas de transporte escolar ofertado pelo poder público. A unidade escolar fica na comunida





Leia mais na FOLHA DE LONDRINA: A falta de uma melhor estrutura das estradas também tem trazido outros prejuízos para a comunidade.