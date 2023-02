Mulheres fazem hoje manifestações no campus da UEL para denunciar casos de assédio

Duas manifestações no campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina) foram agendadas para a próxima segunda-feira (27) para marcar posicionamento e cobrar celeridade na apuração da denúncia do suposto assédio e importunação sexual cometudo por médico ginecologista contra pacientes que foram atendidas pelo profissional que atua no Dasc (Divisão de Assistência à Saúde da Comunidade) do ambulatório do Hospital Universitário.





O grupo de servidoras, professoras alunas e ex-alunas se reuniu em frente ao Mural 'Chega de Assédio' no CECA (Centro de Educação, Comunicação e Artes) na noite dsta sexta-feira (24) e definiu por duas manifestações campus. O ponto de encontro será o RU (Restaurante Universitário) às 12 horas da próxima segunda-feira com um cortejo até a Reitoria da UEL.





O primeiro objetivo é entregar aos gestores da universidade uma carta manifesto em apoio aos trabalhos de investigação que estão sendo conduzidos pela procuradoria jurídica, após diversas denúncias com situaçoes contragedoras de importunação sexual e assédio protocoladas por pacientes contra o profissional.

Também na segunda-feira outro ato contra assédio na UEL está marcado às 18 horas com panfletagem no RU. A campanha também server para estimular novas denúncias.

"Queremos reunir ativistas, militantes, estudantes e profissionais de UEL que sejam sensíveis a causa para chamar a atenção para mais um caso de assédio e importunação sexual contra mulheres. Nosso objetivo é que o acusado seja investigado e tenha as devidas punições de acordo com o processo legal, mas queremos trazer à tona esse problema estrutual do machismo e sexismo que colocam mulheres como vítimas de violência mesmo quando elas precisam de cuidados", aponta a professora Meire Moreno, presidente da Frente Feminista de Londrina.





Além do caso do ginecologista da Dasc, a procuradoria da UEL também investiga um médico residente suspeito de chutar a perna de uma enfermeira dentro do centro cirúrgico do HU (Hospital Universitário) de Londrina. O caso teria acontecido no dia 3 de fevereiro.





A profissional registrou BO (Boletim de Ocorrência) e encaminhou o caso para a ouvidoria do hospital.