Mulheres são homenageadas em exposição no shopping da zona leste de Londrina

A exposição "Mulheres que fazem história" começou a ser exibida no shopping Boulevard nesta semana, no piso superior, na loja 210. A ação, que faz parte do calendário de ações do empreendimento para os 90 anos de Londrina, tem como objetivo mostrar para os visitantes as histórias de sete mulheres que são referências para a cidade ou se destacam como empreendedoras no Shopping.

Conheça as homenageadas

Luana Kohata Mitamura é Influenciadora desde os 15 anos. Como ela mesmo diz, já trabalhou com tudo um pouco, mas sempre empreendendo. “Criei uma marca de doces saudáveis do zero que foi febre na cidade, mas o que eu sempre quis e amei mesmo é trabalhar como influenciadora, sendo eu minha própria empresária”, afirmou.





Nadia Essada, Maitre e Coreógrafa de Dança, com 47 anos de carreira, tem uma longa trajetória em Londrina. “Iniciei na música aos 7 anos e aos 14 encontrei a Dança. Após concluir minha formação em Dança no Teatro Guaíra de Curitiba, aos 26 anos, vim para Londrina e abri minha própria Escola. Desde então me dedico ao ensino e formação de Profissionais de Dança. Este ano comemoramos 34 anos da Nadia Essada Escola de Dança”, ressaltou.

Celia Catussi é Engenheira Civil com 44 anos de carreira. “Quando iniciei minha vida profissional como estagiária e, após formada, como engenheira civil, não havia muitas mulheres nos canteiros de obra ou comandando equipes. O grande desafio foi demonstrar a minha capacidade profissional e passar confiança para as equipes sobre as minhas decisões e atitudes”, recordou.





Lua Gomes é Gestora de Projetos do Terceiro Setor, ativista social por direitos humanos. “Defendo o acesso a direitos básicos como educação, cultura e lazer das populações de favelas e territórios periféricos de vulnerabilidades sociais desde que me mudei para Londrina”, situou.

Thatiane Scaramal Juliani é formada em enfermagem, mas a convivência com os pais comerciantes fez dela uma apaixonada pela moda. “Foi o que me impulsionou a abrir minha primeira loja própria há 22 anos e desde lá vivo todos os dias empreendendo no setor do vestuário”, salientou.





Daniela Zanoni é Diretora Comercial e de Marketing do Grupo Gelobel. “Meu aprendizado vem da convivência em uma família de comerciantes, da troca de informações e experiências com amigos e da vivência prática do empreendedorismo no dia a dia”, contou.





Fatima Martins é fundadora do Salão Fátima Martins há mais de 30 anos. Para ela, empreender no Brasil é lutar com desafios diários. “Acredito que o pior deles foi a pandemia, o qual tivemos que modificar toda nossa operação de trabalho para sobrevivermos naquele momento. Ainda bem que tudo passou”, recordou.