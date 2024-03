Preço dos ovos de Páscoa pode variar até 66% nos comércios de Londrina, aponta Procon

Na última terça-feira (5), o Procon (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina) divulgou os resultados referentes aos preços dos ovos de Páscoa em oito comércios localizados no município de Londrina.





A pesquisa tem como objetivo ajudar e orientar na hora da compra e evitar preços superfaturados.







O levantamento foi executado entre os dias 26 de fevereiro e 1° de março, focado em 62 produtos de cinco marcas. A pesquisa referente aos valores foi realizada nos sites eletrônicos dos estabelecimentos, considerando o pagamento à vista, sem incluir programa de fidelidade/descontos e taxa de frete.





De acordo com a pesquisa, os cinco preços mais baratos são referentes aos produtos da marca Arcor – Tortuguita Confeito (45g) por R$ 12,99; Nestlé – Crunch (205g) no valor de R$ 39,99; Garoto – Crocante (227g) por R$ 41,20; Lacta – Diamante Negro (176g) R$ 47,99 e Ferrero – Ferrero Rocher Ao Leite (137,5g) por R$ 59,99.

Já os valores dos produtos mais caros apontados são relativos às marcas Ferrero com os ovos Ferrero Rocher ao Leite (365g) por R$ 144,90 e Ferrero Collection (354g) a R$ 144,90; Lacta com Laka + Diamante Negro (500g) R$ 137,90, e Favoritos (500g) por R$ 137,90; Nestlé com Kit Kat ao Leite (332g) R$ 79,99; Arcor Free Fire, com brinde, (100g) por R$ 69,99 e Masha e o Urso, também com brinde, (100g) a R$ 69,99; e, por fim, Garoto com os ovos Talento ao Leite Avelãs (350g), Talento ao Leite Castanhas-Do-Pará (350g) e Talento Meio Amargo Amêndoas (350g) por R$ 69,98.





Ainda segundo o levantamento, o produto com menor variação de preço é o ovo Unicórnio, com brinde, (120g) encontrado nos valores de R$ 39,98 e R$ 39,99 correspondendo a uma diferença de 0,03%. Já a mercadoria com a maior variação de preços fica a cargo do Sonho de Valsa (277g) encontrado nos valores de R$ 47,99 e R$ 79,90, uma diferença de 66,49%.





De acordo com o diretor executivo do Procon-Ld, Thiago Mota, as pesquisas permitem aos consumidores uma economia considerável, já que vários produtos idênticos são vendidos a preços diferentes nos diversos estabelecimentos da cidade. Deve-se atentar também, sempre, para a qualidade, procedência, estado de conservação e prazo de validade dos itens”.