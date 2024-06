'Lua Cheia de Morango' poderá ser observada a partir desta sexta; entenda o fenômeno

O fenômeno conhecido como ''Lua Cheia de Morango'' poderá ser observado a partir desta sexta-feira (21), às 22h08 (horário de Brasília) e permanecerá até as 06h48 (horário de Brasília) do sábado (22). Apesar do nome curioso, a Lua não ficará avermelhada e nem rosa. ''A 'Lua de morango' é uma invenção que começou a vir do Hemisfério Norte, mais precisamente dos Estados Unidos, em época da colheita de morango, que relatam que a 'Lua de Morango' estaria em um almanaque dos agricultores de mais de cem anos que existia lá'', explica Miguel Fernando Moreno, coordenador do Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina).





Ainda de acordo com Moreno, faz pouco tempo que começaram a surgir esses adjetivos para Lua e que não faz nenhum sentido. ''É um tipo de coisa que a gente não repassa, porque eles inventam nomes como: Lua cheia da soja, trigo, milho do sizal. Isso não tem validade e não tem origem antiga'', pontua.

Grande paralisação lunar?





Sobre a ''grande paralisação lunar'' que também acontece nesta sexta-feira, o coordenador do Gedal explica que é quando a Lua se desloca no mais alto do céu, parecendo estar parada. No entanto, Moreno pontua que se trata de mais uma invenção. ''Isso não tem validade astronômica, porque o ponto mais distante que a Lua nasce entre leste e oeste, ela vai variando, e atinge o pico máximo de distância", destaca.