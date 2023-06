Maioria dos submersíveis pode ser aberta por dentro e por fora; exceções são raras

Submersíveis como o Titan, o veículo que desapareceu no oceano Atlântico durante uma expedição privada para ver os destroços do Titanic, usualmente têm uma escotilha que abre tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Não está claro, porém, se o veículo operado pela OceanGate funcionava dessa maneira.



As informações sobre o submersível compartilhadas pela empresa, que se vale de seu caráter inovador, são poucas. E David Pogue, um repórter da americana CBS que viajou no Titan no ano passado, afirmou que era impossível escapar. A tripulação, disse ele numa entrevista à britânica BBC, era trancada na estrutura por parafusos colocados por fora.





As imagens e ilustrações disponíveis do Titan mostram apenas uma abertura frontal no veículo de 6,7 metros por 2,8 metros, diferente de modelos mais convencionais de escotilhas.