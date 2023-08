Município de Jaguapitã terá nova Unidade Mista de Saúde

Foi autorizada, pela Secretaria Estadual da Saúde do Paraná, a construção de uma nova Unidade Mista de Saúde (UMS) no município de Jaguapitã. Ao todo, o Governo do Estado investirá R$ 3 milhoas para a construção da unidade. A medida visa ampliar o acesso aos serviços de saúde de baixa complexidade e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.





Durante visita ao município, o secretário de estado da Saúde, Beto Preto, destacou a importância da regionalização da saúde e a proximidade da oferta de atendimento aos paranaenses. "Estamos aqui cumprindo a missão do governador Ratinho Junior: aproximar as pessoas dos serviços e melhorar sua qualidade de vida. Essa é uma obra que transforma a realidade do município", disse.

A futura UMS em Jaguapitã contará com uma área total de 643,53m² e oferecerá tanto atendimento de Atenção Primária quanto Pronto Atendimento de Baixa Complexidade. O nome escolhido para a unidade será em homenagem ao médico José Leite, profissional histórico no município que foi vítima de Covid durante a pandemia.





A iniciativa representa um marco para Jaguapitã, proporcionando assistência médica 24 horas por dia e uma expectativa de aproximadamente 3.100 atendimentos mensais. O acolhimento humanizado dos usuários é uma das prioridades desse novo projeto padrão fornecido pela Secretaria para municípios de pequeno porte.

"Quero agradecer imensamente essa parceria que criamos com o Governo do Estado, que tem deixado um grande legado para Jaguapitã, como asfalto para dois parques industriais e agora essa grande obra para a saúde da nossa população", comemorou o prefeito, Gerson Marcato.





MAIS MUNICÍPIOS -

A decisão segue a recente autorização de uma Unidade Mista de Saúde em Ivaté, também resultado de um projeto do governo Ratinho Junior. Além de Jaguapitã e Ivaté, o projeto de Unidades Mistas de Saúde também será implementado em outros municípios paranaenses, como Jataizinho, Maria Helena e Quatro Pontes, fortalecendo a estrutura de atendimento à saúde e garantindo uma abordagem mais eficiente e próxima às necessidades da população.