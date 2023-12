Natal Luz de Arapongas tem abertura oficial e atividades de recreação neste domingo

A Secle (Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos) de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) abre neste domingo (3), o Natal Luz 2023.





A abertura oficial contará com atividades de recreação para as crianças, chegada e desfile do Papai Noel e a estreia da iluminação natalina.





Ainda conforme a Secle, o evento começa com recreação para o público infantil, na Estação Cultural Milene (Feira da Lua), a partir das 15h. Com diversos brinquedos e distribuição de algodão doce, pipoca e outras guloseimas. O local também já estará decorado para a chegada do “Bom Velhinho”.



Às 17h30, o Papai Noel chega a Arapongas com um tradicional desfile – que terá início na Praça do Santuário Nossa Senhora Aparecida (Igreja Matriz), percorrendo a Avenida Arapongas em direção à Estação Cultural Milene (Rua Jandaia, s/n – Vila Bernardes). Lá, ele será recepcionado pelas crianças e pela população com grande festa.

