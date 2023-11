Neste sábado, Apucarana promove campanha de prevenção ao câncer de pele

A Prefeitura de Apucarana (Centro-Norte) realiza no sábado (2) a Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele, com a oferta de exames dermatológicos preventivos gratuitos.





Voltado exclusivamente para pessoas que apresentam manchas com suspeita de câncer de pele, o atendimento vai acontecer no Ambulatório de Dermatologia , que funciona no na Rua Clotário Portugal, 1.905, centro, entre 9h e 15h.

Realizada dentro da Campanha Dezembro Laranja, mês de conscientização do câncer de pele promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a ação em Apucarana é desenvolvida pela Autarquia Municipal de Saúde, com o apoio da Unimed.





A equipe de médicos e residentes do Ambulatório de Dermatologia estará à disposição da população em geral para as consultas, lembrando que a distribuição das senhas será encerrada às 14h.

De acordo com o vice-coordenador do ambulatório de dermatologia, Cássio Rafael Moreira, devem passar por avaliação médicas as pessoas que apresentam principalmente lesões que não cicatrizam em um mês, sinais ou pintas que mudam de tamanho, formato e cor, cores variadas e bordar irregulares em sinais ou pintas, e manchas ou pintas que coçam, ardem ou descamam.





A principal causa de câncer da pele é a exposição excessiva e sem proteção ao sol. A orientação é para aplicar protetor solar diariamente, usar óculos escuros com protetor UVA e UVB, usar camiseta e chapéu e evitar o sol das 9 às 15 horas.





