Nota Paraná dará bilhete em dobro nas compras de gás de cozinha; veja como funciona

A partir deste mês quem pedir CPF na nota durante a compra do gás de cozinha também receberá bilhetes em dobro para concorrer aos sorteios mensais do Nota Paraná.



Em janeiro entrou em vigor a Resolução 992/2021 , da Secretaria de Estado da Fazenda, que altera o regulamento do programa. Com isso, a cada R$ 100 em notas fiscais geradas nas compras de gás de cozinha o contribuinte terá a direito a dois bilhetes eletrônicos que são gerados para os sorteios pelo portal e app do programa.



“A Fazenda alterou a regulamentação do Nota Paraná no intuito de diminuir cada vez mais a sonegação fiscal na área do comércio varejista de gás liquefeito de petróleo e incentivar o cidadão a sempre exigir a nota fiscal, proporcionado também maiores chances deste consumidor concorrer aos sorteios mensais”, esclareceu a coordenadora do Programa Nota Paraná, Marta Gambini.





Essa alteração do bilhete em dobro já está valendo também desde maio de 2021 para os combustíveis. Neste caso, cada R$ 200 em notas fiscais geradas nos postos dão direito a dois bilhetes.







Nos demais estabelecimentos vinculados ao programa, cada R$ 200 em notas fiscais com CPF identificado continuam gerando um bilhete.

Os cupons adicionais já estão sendo gerados e valerão para o sorteio do mês de abril.