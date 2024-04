Motociclista atropela cavalo solto na pista e fica ferido em rodovia no Norte Pioneiro

Um jovem de 24 anos ficou ferido após atropelar um cavalo na PR-436, em Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quinta-feira (25).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem pilotava uma motocicleta Honda Xre 300 no sentido de Itambaracá a Bandeirantes quando, ao passar pelo KM 105, atropelou o animal, que estava solto na pista.

O jovem foi socorrido no local, mas precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal de Itambaracá para receber atendimento médico. O cavalo, por sua vez, morreu após o atropelamento.





A motocicleta do homem foi liberada para uma familiar do condutor que estava no local do acidente.





A Prefeitura de Itambaracá será a responsável por enterrar o animal atropelado.