Nova unidade da PM será instalada na zona rural de Londrina

O 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina informou que irá inaugurar uma primeira unidade externa para dar apoio aos trabalhos de segurança pública, sobretudo no reforço do patrulhamento nas áreas rurais de Londrina e parte da região sul da cidade. A nova sede, que será instalada no Patrimônio Selva, faz parte do redimensionamento dado também com a chegada de mais efetivo policial. A solenidade de inauguração da nova sede será no dia 14 de julho às 9 horas.





De acordo o comandante do 5ºBPM, tenente-coronel Nelson Villa, a sede da 1ª companhia que ficava dentro do batalhão passará a ter um prédio próprio mais perto da comunidade da zona sul e rural da cidade. "A ideia que a própria sede funcione com meio de prevenção criminal. Dentro da 1ª companhia está subordinada a Patrulha Rural, ou seja, nada mais adequado ter uma sede na comunidade com a patrulha rural saindo e entrando na nova sede. Esta companhia se encarregará de fazer o policiamento mais concentrado de prevenção."

Segundo Villa, a companhia de rádio patrulha da região sul tem cerca de 90 policiais, que atendem os distritos, zona sul e também Tamarana. Outros 30 policiais em processo final formação deveram entregar esse grupo.





Outros 90 policiais atenderão a radio patrulha pela segunda companhia