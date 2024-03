Novo boletim da Secretaria do Turismo mostra crescimento do setor no Paraná em 2023

Uma nova edição do Boletim de Dados Tusrísticos, divulgado nesta quarta-feira (6) pela Setu (Secretaria Estadual de Turismo), apresenta detalhes do aumento dos principais indicadores do setor em 2023, como a vinda de visitantes estrangeiros ao Estado, geração de empregos, expansão da atividade e elevação do número de cadastros no Cadastrur, do governo federal.





Elaborado desde abril do ano passado, o serviço busca atender a demanda por informações por parte de pesquisadores, jornalistas, profissionais do setor e de outras áreas. O documento apresenta um panorama de informações importantes sobre o turismo no Paraná, no Brasil e no mundo. São dados de antes, durante e pós-pandemia, com foco principal no comparativo dos anos 2022 e 2023.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Inclui duas pesquisas realizadas em 2023, além de informações referenciais da Embratur, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Turismo e Organização Mundial do Turismo.







Publicidade

Conforme o boletim, houve aumento de 51,3% no número de turistas internacionais (791.504) que visitaram o Paraná em comparação com 2022 (522.832), e alta de 203% na chegada de turistas de outros países pelos aeroportos do Estado. Foram 25.458 em voos internacionais em 2023, frente aos 8.380 em 2022.







Os principais países emissores de turistas ao Paraná foram, pela ordem em número de visitantes, Paraguai, Argentina, Estados Unidos, Chile, Espanha, Alemanha, França, Reino Unidos, Uruguai e Colômbia. A maioria dos estrangeiros que veio ao Brasil em 2023 tinha como motivo o lazer (54%), seguido de visita familiar (31%). A maior parte (49%) fez duas conexões aéreas para chegar ao Paraná após desembarcar no Brasil.

Publicidade





Segundo o informe, em 2023 o Estado registrou uma expansão de 10% nas atividades turísticas em relação a 2022 – maior índice da região e o quarto do Brasil. O setor criou 6,7 mil novos empregos formais no Paraná.





Para o secretário estadual do turismo, Márcio Nunes, os números de 2023 referentes ao turismo como atividade econômica demonstram que o Paraná é um destino em ascensão. “Buscamos transformar o potencial do Estado em belezas naturais, em estrutura como hotéis, pousadas e restaurantes, em negócios que fazem com que a economia gire e os empregos sejam gerados”, disse.

Publicidade





Segundo o coordenador de Inteligência e Estratégia Turística da Secretaria, Yure Lobo, o boletim apresenta um importante panorama sobre o turismo estadual, nacional e mundial. “A ideia do compilado é permitir uma análise rápida da conjuntura turística neste contexto de recuperação do setor pós-pandemia, especialmente com os sinais de renovação do setor em 2023”, disse.