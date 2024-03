Mulheres sofrem com maiores níveis de estresse que homens, explica psicólogo

Mais de 10% das mulheres enfrentam níveis graves ou extremamente graves de estresse, além de sofrerem mais com ansiedade e depressão, segundo um levantamento da Vittude, especialista em desenvolvimento de programas de saúde mental para empresas.

Apesar de sempre terem a fama de mais estressadas e sentimentais, os dados agora comprovam que a população feminina sofre mais do que a masculina nesse quesito, com crises de ansiedade atingindo 15,72% das mulheres contra 6,66% dos homens, e a depressão grave chegando a 10,7%, contra 8% dos homens. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

Para explicar o motivo por trás dessa diferença entre os sentimentos e saúde mental dos dois gêneros, o psicólogo, mestre em Análise do Comportamento e professor da UniCurtiba, Guilherme Alcântara Ramos, expõe que o problema é principalmente cultural, já que as mulheres são as responsáveis pela maioria das atividades não remuneradas que consomem esforço, tempo e dedicação. Leia mais: Leo Robô da Receita vai dizer se contribuinte precisa declarar o Imposto de Renda 2024; veja regras Saiba mais STF: Kassio nega pedido para libertar todos os presos do ataque golpista do 8/1 Abismo no Brasil Brancos 10% mais ricos ganham 56 vezes a renda dos negros 10% mais pobres no Nordeste Base aliada Lula critica fim da reeleição a senadores e diz que 5 anos de governo é pouco

"O trabalho doméstico e o cuidado com os filhos associados às obrigações profissionais levam a jornadas diárias muito longas. Como consequência, elas têm menos tempo de descanso e de lazer”, explica Guilherme.

Publicidade

O psicólogo ainda explica que a falta de validação dos sentimentos femininos é um fator definitivo para aumentar a frustração e o estresse, juntamente com a sobrecarga física e mental. "As mulheres ainda convivem com o estigma de que os ciclos hormonais são responsáveis por torná-las excessivamente emocionais. Essa crença menospreza e deslegitima os sentimentos femininos."



Fatores estressores

Publicidade

Todos sofrem com a exposição a fatores estressores, com a pressão para atingir metas no trabalho, limitações financeiras, condições sociais vulneráveis ou desemprego, mas o quadro se agrava em mulheres com a sobrecarga diária e fatores culturais.

A população feminina enfrenta todos os dias o estigma do que se é esperado delas pela sociedade, como o cuidado e limpeza da casa e cuidar dos filhos, mas essas funções não são reconhecidas. A situação ainda piora quando a mulher trabalha fora, o que resulta em uma jornada dupla de trabalho, causando uma sobrecarga de funções. Publicidade

"Para completar o cenário desigual, a disparidade salarial no mercado de trabalho potencializa a frustração”, analisa o especialista.

Publicidade

Outra questão que afeta a saúde mental feminina é a pressão para o casamento e gravidez. Apesar de ser o esperado pela sociedade, as mulheres sabem que a criação de uma família pode aumentar as responsabilidades em casa e colocar em risco as oportunidades profissionais. “Tanta cobrança gera uma crise pessoal e íntima em relação aos planos de vida e de carreira."

Publicidade

STF: Kassio nega pedido para libertar todos os presos do ataque golpista do 8/1 O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou o pedido de um instituto para libertar os presos pelos ataques golpistas de 8 de janeiro do ano passado.





Riscos reais à saúde

O psicólogo explica que o estresse e ansiedade podem facilitar a ocorrência da depressão e influenciar na autoestima e senso de realização. "A consequência é o isolamento social e a insatisfação pessoal.”

Publicidade

Para além dos problemas causados para a saúde mental, os níveis elevados de estresse podem ainda comprometer a saúde física de diversas maneiras, levando à hipertensão, arritmia cardíaca, maior predisposição a dores crônicas, fibromialgia, alterações do sono, exaustão e fadiga crônica.



A dica do especialista é ficar atento aos sinais, buscar engajamento e apoio das pessoas próximas e, se necessário, recorrer à ajuda terapêutica.



Dicas para aliviar a sobrecarga

Para o professor da UniCuritiba, algumas dicas e mudanças de hábitos podem ser fatores essenciais para diminuir os níveis de estresse e melhorar a qualidade de vida.

Confira abaixo as dicas: - Mantenha uma alimentação equilibrada e saudável, com menos industrializados e mais “comida de verdade”.

- Não fume e evite bebidas alcóolicas. Em um primeiro momento, o álcool pode trazer uma sensação de relaxamento, mas é um equívoco apostar nele como solução para o estresse.

- Crie bons hábitos de descanso e rotinas de relaxamento para ter um sono de qualidade. Dormir bem é essencial para a saúde mental.

- Tenha hábitos de lazer e mantenha a convivência social com pessoas queridas e de confiança.

- Invista no autoconhecimento e em atividades de desenvolvimento pessoal que ajudem no reconhecimento dos desejos pessoais, objetivos de vida e limites.

- Encontre um ponto de equilíbrio entre o trabalho, os estudos (se for o caso), os relacionamentos e a vida pessoal.

- Aprenda a fazer a gestão do tempo, a organizar a rotina, a comunicar com clareza suas frustrações e a dizer “não” ou a pedir ajuda sempre que for preciso. Livre-se da armadura de “mulher-maravilha”.

- Faça pequenos intervalos durante a jornada de trabalho. Essa prática ajuda a perceber e a controlar o estresse, alivia o cansaço, evita a exaustão e melhora a performance e a produtividade.





Pressão, comparação e redes sociais

Por fim, o psicólogo faz um alerta sobre o perigo de se comparar constantemente com outras pessoas nas redes sociais, principalmente com padrões estéticos que criam sentimentos de inferioridade. "Para prevenir é necessário que os pais tenham atenção redobrada à saúde mental das filhas”, finaliza Guilherme.