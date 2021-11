Nubank planeja programa para clientes se tornarem sócios do banco; entenda

O banco digital Nubank informou nesta segunda-feira (1º) que está criando o programa NuSócios como forma de convidar seus clientes a se tornarem sócios da empresa -"sem nenhum custo", segundo a companhia- por meio do recebimento de um BDR por pessoa.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE



BDR é a sigla para Brazilian Depositary Receipts, certificados de depósito de valores mobiliários emitidos no Brasil, que representam ações de companhias abertas com sede no exterior.

Continua depois da publicidade



Na semana passada, o Nubank protocolou junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e à SEC (Securities and Exchange Commission) seu pedido de registro de oferta pública inicial ações (IPO, na sigla em inglês). O banco vai fazer o IPO nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, listar os papéis no mercado brasileiro por meio de BDRs.



"O Nu destinará entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a compra de BDRs para os clientes, que poderão se inscrever a partir do dia 9 de novembro de 2021 por meio do aplicativo", diz o comunicado do Nubank.

Continua depois da publicidade



As unidades de BDR do programa NuSócios só poderão ser negociadas 12 meses após o IPO, segundo o banco. Os critérios e mais detalhes estão disponíveis na página do NuSócios.



"O IPO deverá começar após a SEC e a CVM concluírem seu processo de revisão, sujeito ao mercado e a outras condições. Estima-se que as unidades de BDR representarão um sexto de uma ação ordinária classe A de emissão do Nu, o que será definido na data do IPO", informou o banco.



De acordo com o prospecto, a estimativa de preço por ação classe A na Nyse (bolsa de Nova York) está entre US$ 10 e US$ 11. Já os BDRs devem ser negociados entre R$ 9,35 e R$ 10,29. Ao todo, a oferta global deve movimentar US$ 3 bilhões (R$ 16,8 bilhões).



A apresentação da oferta (roadshow) para investidores brasileiros está prevista para 8 de novembro, enquanto o período de reserva de ações deve ocorrer entre 17 de novembro e 7 de dezembro.



Nu Invest Corretora de Valores, que pertence ao grupo Nu Holdings, é a coordenadora da líder da oferta pública inicial de BDRs no Brasil. Também são coordenadores da oferta os bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, UBS e Safra.



No dia 13, o Nubank divulgou ter alcançado o primeiro lucro líquido em sua história, de R$ 76 milhões, no primeiro semestre de 2021.