Nuvens pairam sobre Londrina nesta segunda, mas chance de chuva é reduzida

O sol divide espaço com a nebulosidade no céu de Londrina neste início de semana. Há, no entanto, maior prabobilidade de nuvens do que chuvas, que, se vierem, devem ser isoladas e sem volume significativo, aponta o meteorologista Samuel Braun, do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O astro rei pode surgir em alguns momentos no feriado da padroeira do Brasil, mas é a quarta-feira (13) que deve ser o dia mais ensolarado deste período. A chuva tende a retornar na quinta (14) e há grandes chances da cidade atingir a média pulviométrica de 152 milímetros com ela.

Continua depois da publicidade





Até a manhã desta segunda (11), o acumulado de chuvas de outubro está em 150 mm em Londrina, segundo o Simepar. Choveu 12,4 mm no sábado (9) e 0,2 mm durante o domingo (10).





Temperaturas

Continua depois da publicidade





O Simepar prevê máximas de 24ºC nesta segunda (11). Mínimas foram de 16,3ºC.





As temperaturas variam entre 15ºc a 27ºC neste Dia das Crianças, espera Braun.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.