Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de setembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta quinta-feira (14).







EXPEDITO PIRES DE ALMEIDA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 14/09/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

HENNY COLLI VIEIRA - 99 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 14/09/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





MARIA JOSE FERNANDES - 80 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

NAIR YUMIKO HAYASHI - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





TEREZA DAS DORES PINHEIRO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 14/09/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situação: VELANDO

ABILIO PEREIRA DA SILVA - 79 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 13/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALESSANDRO DA LUZ GONCALVES - 46 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 13/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUN. DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ALFREDO INACIO PIRES - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2023

Data e Horário do Velório: 13/09/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





ARI DE CASTRO MARQUES - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2023

Data e Horário do Velório: 13/09/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





DANILO MENDES GODOY - 0 anos - SAO CARLOS DO IVAI/PR

Falecimento em: 13/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: