Lista de falecimentos dos dias 29 e 30 de setembro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta segunda-feira (30).







CARLOS MAURICIO LONGUINHO - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/09/2024

Data e Horário do Velório: 30/09/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

DARIO DE SOUZA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/09/2024

Data e Horário do Velório: 30/09/2024 - 11:30

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





GERALDA CAETANO DA SILVA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/09/2024

Data e Horário do Velório: 30/09/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2024 - 16:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MARIA DE LOURDES SANGREGORIO - 76 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 30/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NAIR MARQUES DE SOUZA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/09/2024

Data e Horário do Velório: 30/09/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: CEM. MUNICIPAL ROLANDIA

Situação: PREPARANDO





ANA MALVINA BERTOLINI DE ALMEIDA - 62 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CARLOPOLIS/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CARLOPOLIS

Situação:





ANTONIO CALDEIRA GETULIO - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório: 30/09/2024 - 00:01

Local do Velório: RUA VIA LACTEA, 834 - JD. DO SOL

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANTONIO SANTOS SILVA - 36 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





APARECIDO ALEXANDRE - 65 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BENEDITA DOS SANTOS LEITE - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório: 29/09/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CARLOS ANTONIO FRANCISCO - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EURIDES DE JESUS TOFFFOLLI - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório: 29/09/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





LARISSA VITORIA RITA DE OLIVEIRA - 4 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LAUDELINO DE CASTRO E SOUZA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório: 29/09/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2024 - 10:30

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





LINO VERGILIO LOPES - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório: 29/09/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: VELANDO





LUZIA BALDUINO DA ILVA - 61 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: GUARACI/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE GUARACI

Situação:





MAGNOS FERNANDES ROCHA - 40 anos - GOIANIA/GO

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório: 30/09/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/10/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: I.M.L





MALVINA DE OLIVEIRA DE CASTRO - 81 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório: 29/09/2024 - 17:30

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





MARIA CLEUSA RODRIGUES DE ALCANTARA - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório: 30/09/2024 - 01:00

Local do Velório: CENTRO COMUNITARIO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: VELANDO





MARIA DANIEL DOS SANTOS - 81 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA PURCINA CARDOZO - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório: 29/09/2024 - 09:00

Local do Velório: ASSEMBLEIA DE DEUS-RUA ACHIRO KAWASAKI,202

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2024 - 16:30

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





MATHEUS PIZZOL DE CARVALHO - 39 anos - QUATIGUA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MATILDE LUIZ DOS SANTOS - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório: 30/09/2024 - 08:00

Local do Velório: RUA ARISTIDES CARVALHO DE OLIVEIRA, 331

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL IRERÊ

Situação: PREPARANDO





MIGUEL AUGUSTO LUIZ - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório: 29/09/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MOACIR PINHEIRO DE LIMA - 72 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





OSVALDO DESTEFANI - 85 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SANTINO DOMINGOS DA SILVA - 80 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SIRLEY APARECIDA DE FARIA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório: 29/09/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





THIAGO DE SOUSA SANTANA - 28 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: DISTRITAL HEIMTAL

Situação: I.M.L





VERA MARIA CASTELLANI NOGUEIRA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2024

Data e Horário do Velório: 29/09/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 30/09/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: BANDEIRANTES

Situação: VELANDO