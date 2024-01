Oficina orienta empresas de Londrina sobre como disputar quatro licitações abertas

O Programa Compra Londrina está com inscrições abertas para a segunda “Oficina Mão na Massa” de 2024, voltada a pequenas empresas locais que querem aprender como disputar quatro licitações já marcadas para fevereiro.





A oficina está agendada para quinta-feira, 1º de fevereiro, a partir das 14h, e será realizada com o tema “Como vender produtos e serviços para a Prefeitura de Londrina”. O objetivo da política é estimular as empresas locais a fazerem negócios com os poderes públicos, especialmente a Prefeitura de Londrina.

Durante o curso, que acontecerá on-line, vão ser abordadas quatro licitações abertas para o mês de fevereiro (veja ao fim do texto todos os detalhes de cada negociação):





1 – Compra de esteiras e bicicletas para o Corpo de Bombeiros – 7 de fevereiro – R$ 140.639,08

2 – Compra de material esportivo – 9 de fevereiro – R$ 1.439.248,40

3 – Aquisição de rastreamento de veículos da Secretaria Municipal do Ambiente – 15 de fevereiro – R$ 41.291,25

4 – Compra de EPIs e EPCs – 15 de fevereiro – R$ 47.179,98





A participação das empresas interessadas na Oficina é gratuita e a inscrição deve ser feita pelo site.

A Oficina Mão na Massa terá transmissão ao vivo. Após efetuar a inscrição, a empresa receberá nos contatos cadastrados no formulário o link da sala de videoconferência para interagir com a equipe do Programa Compra Londrina na hora marcada.





Para participar, as empresas precisam de um computador com vídeo, áudio e acesso à internet. No curso, os participantes, com base nos editais, terão explicações completas e do “zero” sobre todos os documentos necessários e detalhes para entrar nas disputas abertas.

Além da Oficina, o escritório de compras do Programa está disponível para dar todo o suporte às empresas de Londrina – especialmente ME (Microempresas), EPP (Empresas de Pequeno Porte) e MEIs interessados em entrar no mundo das disputas por compras governamentais.





O Compra Londrina é gerenciado pela SMGP (Secretaria Municipal de Gestão Pública), em parceria com Sebrae, ACIL (Associação Comercial e Industrial de Londrina) e Observatório de Gestão Pública.



Conheça os editais abertos:

1 – Dia 7 de fevereiro, 13h. Pregão Presencial e por Videoconferência 27/2024. Compra de esteiras e bicicletas para o Corpo de Bombeiros. Valor em disputa: R$ 140.639,08. São dois lotes de produtos, abertos a pequenas empresas de qualquer local do país. Link para o edital e informações: bit.ly/pgv27_24_esteiraEbicicleta

2 – Dia 9 de fevereiro, 10h. Pregão Presencial e por Videoconferência 31/2024. Registro de Preços para compra de materiais esportivos para a Fundação de Esportes de Londrina. São 32 lotes para MEs (Microempresas), EPPs (Empresas de Pequeno Porte) e MEIs (Microempreendedores Individuais) de Londrina. Valor em disputa: R$ 1.439.248,40. Link para o edital e informações: bit.ly/pgv31_24_matesportivo





3 – Dia 15 de fevereiro, 13h. Pregão Presencial e por Videoconferência 34/2024. Contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular para SEMA. Um lote para pequenas empresas de qualquer local do país. Valor em disputa: R$ 41.291,25. Link para o edital e informações: bit.ly/pgv34_24_rastreamentoveicular





4 – Dia 15 de fevereiro, 13h. Pregão Presencial e por Videoconferência 33/2024. Registro de preços para compra de EPI (equipamentos de proteção individual) e EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva). São quatro lotes para MEs (Microempresas), EPPs (Empresas de Pequeno Porte) e MEIs (Microempreendedores Individuais) de Londrina e Região Metropolitana. Valor em disputa: R$ 41.291,25. Link para o edital e informações bit.ly/pgv33_24_epi_epc