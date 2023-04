Padre Zé, da Igreja Matriz de Rolândia, morre aos 81 anos durante viagem à Malta

Joseph Bernard Agius, conhecido como “Padre Zé”, morreu nesta terça-feira (18), aos 81 anos. Radicado em Rolândia desde 1969, o sacerdote faleceu na sua terra natal, a República de Malta, após ter complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral (AVC). Padre Zé foi ao arquipélogo no continente europeu para rever parentes.





Monsenhor José Agius nasceu em 2 de outubro de 1941, na ilha de Gozo, em Malta e tinha quatro irmãos. Ele chegou ao Brasil em 1961. Enquanto padre, dedicou 57 anos ao evangelho de Cristo.



Iniciou o trabalho pastoral em Pitangueiras, em fevereiro de 1966, assumindo como segundo pároco do antigo distrito de Rolândia.





Chegou à sede do município de Rolândia em 1969 como vigário coadjutor e tornou-se pároco da Igreja Matriz São José em 1972. Ele recebeu o título de cidadão honorário do Paraná, conferido pela Assembleia Legislativa por indicação do deputado estadual Cobra Repórter.

Padre Zé dedicou o sacerdócio no trabalho de projetos da Igreja, na construção de templos, na formação e manutenção das obras sociais e, principalmente, motivando a juventude.





Joseph Bernard Agius deixa um legado de dedicação e grandes feitos aos rolandenses. Ele aconselhou, celebrou centenas de casamentos e batizados e participou ativamente da vida da cidade.

O prefeito do Rolândia, Ailton Maistro, decretou luto oficial e também presta condolências aos familiares, amigos e fieis. Padre Zé celebrou o casamento e batizou os filhos e netos de Maistro.





"Rolândia perde um líder. Alguém que contribuiu com o crescimento, evolução e consolidação do município. Se a cidade tivesse um rosto para identificar e reconhecer, esse seria o do Padre Zé. Certamente, era pessoa mais conhecida da cidade e aquele que mais conhecia rolandenses."





Nesta quarta-feira, 19h30, na Igreja Matriz São José, haverá uma missa na intenção da alma do Monsenhor. O celebrante será o padre Augustin Mukamba Basubi. O funeral será definido pela família.