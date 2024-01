Paraná tem 82% das praias monitoradas aptas para banho, aponta boletim do IAT

O sexto boletim de balneabilidade divulgado nesta temporada pelo IAT (Instituto Água e Terra), publicado nesta quinta-feira (25), aponta que 54 dos 66 locais monitorados nas praias e rios do Paraná são recomendados para banho, o que representa 82% do total.





No Litoral, são 39 pontos recomendados. São oito locais próprios para banho em Pontal do Paraná (66%), 12 em Matinhos (75%) e 10 em Guaratuba (50%).



Publicidade

Publicidade





Em razão das chuvas dos últimos dias, que prejudicam a balneabilidade, há sete pontos a mais no Litoral impróprios para os banhistas em relação à última semana. Entre os novos pontos impróprios, três estão localizados em Pontal do Paraná – na Avenida Principal do balneário Olho d’Água e no balneário Ipanema, próximo à Rua São Luiz e na Rua Pará.





Em Matinhos são dois novos locais: no balneário Flamingo e na Rua Jacarezinho da Praia Brava de Caiobá. As outras duas áreas são em Guaratuba, na Barra do Saí e à esquerda das pedras da Praia de Caieiras.

Publicidade





A Ponta da Pita, em Antonina; o trecho de 250 metros à direita do trapiche da Praia de Encantadas, na Ilha do Mel; e a parte da praia central de Guaratuba próxima à Rua Alois Cicatka também não são recomendados aos banhistas, como já tinha sido divulgado em outras edições do boletim.





As demais localidades que aparecem como impróprias no Litoral são concentradas na foz dos rios que cortam a região e que nunca são indicados para banhos ou práticas esportivas. O IAT, inclusive, nem faz a medição desses pontos.

Publicidade





No Interior, os balneários de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena e Marechal Cândido Rondon estão 100% próprios para banho. Na região Norte, o terminal turístico de Primeiro de Maio, no Rio Paranapanema, tem bom índice de balneabilidade, assim como a prainha de Entre Rios do Oeste, que na semana passada aparecia como imprópria. Os locais apontados como impróprio estão localizados em São Miguel do Iguaçu, na praia artificial do Lago de Itaipu.





Os boletins de balneabilidade são disponibilizados semanalmente pelo IAT, durante a temporada de verão, quando há maior fluxo de banhistas nos locais monitorados. As amostras de água são coletadas nas segundas-feiras e analisadas durante a semana no laboratório do instituto, em Curitiba. Ao longo desta temporada, serão emitidos oito boletins, até o dia 9 de fevereiro de 2023, semana do Carnaval.

Publicidade





O monitoramento das águas verifica se há contaminação por esgoto sanitário clandestino e indica a possibilidade de uso dos espaços públicos para atividades de lazer, como natação, mergulho e esqui aquático.





Para isso, é utilizado o indicador Escherichia coli, uma bactéria existente no intestino dos seres humanos e animais de sangue quente. Quanto maior o número dessa bactéria na água, maior será a quantidade de esgoto e, consequentemente, maior a probabilidade da existência de organismos causadores de doenças.





Confira os boletins de balneabilidade do Litoral e das costas Oeste e Norte do Paraná. Para saber os pontos monitorados e a qualidade da água indicada, basta acessar o site, no menu Monitoramento/Balneabilidade, ou ainda baixar o APP “Balneabilidade Paraná”, disponível para celular Android no Google Play.