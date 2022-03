A pedido do papa, Santuário realiza consagração da Rússia e Ucrânia à Nossa Senhora

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova em Londrina, fará uma consagração especial da Ucrânia e da Rússia à Nossa Senhora, de modo particular ao Imaculado Coração de Maria. A oração é um pedido do papa Francisco que, por meio da Santa Sé, enviou ofício pedindo que as dioceses pelo mundo consagrem à Mãe de Cristo os dois países, em guerra no leste europeu. A oração de consagração também será enviada pelo Vaticano e será realizada na próxima sexta-feira (25), durante todo o dia. A oração do Santo Padre será às 17h locais (13h pelo horário de Brasília).

O padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário, ao atender o pedido do papa Francisco, realizará a oração de consagração no final da missa penitencial, que tem início às 5h30, na sexta-feira (25). “Os esforços do papa têm sido no sentido de pedir paz no mundo, além de consagrar os países em guerra a Nossa Senhora, para que as pessoas e populações deixem de sofrer, de serem forçadas a sair de casa e deixem de morrer”, ressalta o sacerdote. O Santuário realiza a missa penitencial durante o período da Quaresma e, logo após a celebração, procissão e oração do terço.

CNBB

Já a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Nunciatura Apostólica realizarão uma missa às 7h, na Capela Nossa Senhora Aparecida, na sede da entidade em Brasília (DF). Quem presidirá a celebração será o bispo auxiliar do Rio Janeiro e secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella Amado. A celebração eucarística será transmitida por emissoras católicas de televisão como Rede Vida de Televisão, TV Aparecida, TV Horizonte, TV Pai Eterno, TV Imaculada, TV Nazaré, TV Evangelizar e pelas redes socais da CNBB.