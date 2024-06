Abalo sísmico que atingiu Cambé tem magnitude 1,6 na Escala Richter

Casal de idosos se fere em colisão com trator em Cambira

O número foi apurado pela base sismográfica de Londrina, que é mantida em parceria com a USP (Universidade de São Paulo). José Paulo Pinese, que é professor do Departamento de Geologia e Geomática da UEL (Universidade Estadual de Londrina), o abalo sísmico aconteceu por volta das 6h e, ao que tudo indica, teve origem natural, ou seja, não está relacionado a uma atividade humana.

De acordo com Pinese, o fenômeno que atingiu a cidade está ligado à movimentação das rochas de origem vulcânica que são encontradas na região de Londrina. "As rochas sofrem movimentos naturais, como o reflexo do movimento das placas tectônicas, o que pode gerar esses abalos de baixa magnitude."





O professor pontua, ainda, que eventos como o abalo sísmico deste domingo - com magnitude inferior a 2,5 na Escala Richter - têm sido comuns nos registros da base sismográfica de Londrina, que coleta dados desde 2015.

Apesar disso, após o tremor em Cambé moradores relataram falta de água ao longo do domingo. Técnicos da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) permaneciam em campo até as 17h35 para reparos na rede de distribuição.





A assessoria de imprensa da Companhia afirmou que houve um rompimento às 2h, quando ocorreu o fechamento do setor para estancar o vazamento.

