Rompimento de adutora interrompe abastecimento de água na região norte de Londrina

Um vazamento na adutora que liga reservatórios da região Norte interrompeu o abastecimento de água em diversos bairros de Londrina, no fim da tarde deste domingo (16). Segundo a Sanepar, a conclusão do conserto da tubulação está previsto ocorrer na madrugada desta segunda-feira (17) e a normalização do abastecimento deve ocorrer ao longo do dia, de maneira gradativa.







Os bairros afetados, atendidos pela unidade Santa Mônica, são: os jardins José de Oliveira Rocha, Dos Alpes 1, 2 e 3, Pampulha, Itapema, Roma, Portal de Itamaracá 2, Pacaembú 1, Itália e Santa Mônica, no Conjunto Habitacional Milton Gavetti, nos portais Norte e de Bianca, além dos parques Residencial Michael Licha e Industrial Almênio Correa. Atendidos pela unidade Noroeste: Parque Agroindustrial Maria Estela Eldorado 2, Jardim Padovani, Residencial Vista Bela, Moradas de Portugal e Chácaras Fonteque e, atendidos pela unidade Vivi Xavier: Jardim Gávea, Jardim Paris, Residencial Cancun, Residencial Prof. Madalena, Portal do Sol, Conjunto Parigot de Souza 2, Conjunto José Giordano, Conjunto Chefe Newton Guimarães, Regularização Cohab, Jardim Moriá, Jardim São Jorge, Jardim Novo Horizonte, Jardim Maria, Celina, Jardim Everest, Jardim Ilha do Mel, Jardim Paracatu, Residencial Tocantins, Jardim Parati, Residencial do Café, Jardim Continental, Jardim dos Pássaros, conjuntos Parigot de Souza 1 e 3, Jardim dos Estados, Jardim Alto da Boa Vista 1, Jardim São Paulo, Parque Presidente Vargas, Jardim Arapongas, Vivi Xavier, conjuntos Manoel Gonçalves 1 e 2, Parque Leblon Nasri, Jardim Santa Cruz, Jardim Das Palmeiras, Jardim Planalto, Jardim Belle Ville, Conjunto Sebastião de Melo Cesar, Parque Industrial Germano Balan, Jardim Prof. Marieta e Jardim Viena.

Durante a madrugada, um rompimento na rede de abastecimento em Cambé também prejudicou o abastecimento em vários bairros da região do Ana Rosa durante todo o domingo.

A Sanepar orienta o uso da água com economia, priorizando alimentação e higiene pessoal.





