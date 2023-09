Abandonado há anos, Cadeião de Cambé poderá ser demolido

Mais 52 bombeiros do Paraná vão para o Rio Grande do Sul

Segundo um laudo técnico desenvolvido por engenheiros da Prefeitura em conjunto com a Defesa Civil, a estrutura do edifício já está condenada para ser reaproveitada e, por isso, a expectativa é de que o Estado permita a demolição e, assim, possibilite que o espaço seja utilizado de outra forma pela comunidade local.

A Prefeitura de Cambé pretende enviar ao Governo do Paraná uma solicitação para demolir o edifício conhecido como Cadeião, localizado no bairro Ana Eliza III. A obra, que era prevista pela administração estadual e teve início em 2002, não foi finalizada e está abandonada.





"A Prefeitura faz campanhas educativas para que cada um cuide de seu imóvel para evitar a dengue e existe essa obra que é um mau exemplo para todos. Além dos mosquitos, podem existir aranhas, cobras, escorpiões e outros animais que trazem risco para a vida da população", argumenta.





A aposentada Lídia Rosa mora no bairro há mais de 40 anos e aponta que um dos principais problemas da obra se refere ao comprometimento da segurança dos moradores. "A gente precisa tomar muito cuidado, porque quase sempre tem alguém ali. Às vezes são usuários de drogas e às vezes são criminosos. Muitas pessoas já foram assaltadas aqui", conta.

Rosa argumenta, ainda, que a ocupação do edifício por pessoas que causam receio na população impede que os moradores usufruam dos recursos disponíveis no bairro. "Ali do lado do Cadeião tem uma academia ao ar livre, mas a gente tem muito medo de usar. Nunca sabemos o que pode acontecer."





A reportagem do Portal Bonde esteve no local para verificar a situação de abandono da obra. No edifício, foi possível encontrar, além de lixo acumulado, usuários de entorpecentes - que, inclusive, faziam uso de drogas no momento da visita.

O prefeito de Cambé, em entrevista ao Portal Bonde, defende que não irá esperar que um crime aconteça e, por isso, está "comunicando o Governo do Estado que irá proceder com a demolição".