Acidente entre dois carros mata motorista na PRC-466 em Lidianópolis

Um acidente entre dois carros matou o motorista de um deles na noite de segunda-feira (14) na PRC-466 em Lidianópolis (Vale do Ivaí).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o abalroamento longitudinal ocorreu por volta das 19h, no quilômetro 93 da rodovia. O Ford Escort de placa de Lidianópolis trafegava no sentido Jardim Alegre (Vale do Ivaí) a Lidianópolis quando se envolveu na colisão contra o Volkswagen Novo Voyage, também de placa de Lidianópolis, que seguia no sentido contrário.

O condutor do Escort, identificado apenas como E.G.C., 76, chegou a ser socorrido, mas faleceu dentro da ambulância. O corpo dele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Ivaiporã (Vale do Ivaí).





O motorista do Voyage, G.G.R., 65, com ferimentos, foi socorrido ao hospital de Ivaiporã.





Estiveram presentes no local a perícia criminal de Apucarana (Centro-Norte) e equipe do IML.





A PRE permaneceu até a retirada dos veículos e total desobstrução da via, por volta das 23h40.