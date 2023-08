TJ julga 5 casos de feminicídio tentado em Londrina no 'Agosto Lilás'

No mês de conscientização sobre a violência contra a mulher, conhecido como "Agosto Lilás", o Tribunal do Júri de Londrina julga cinco casos de feminicídio tentado, um recorde de julgamentos concentrados em apenas um mês desde o início de 2023.





Três destes casos estão agendados para esta semana e serão acompanhados por Néias - Observatório de Feminicídios de Londrina, como descrito abaixo. Os julgamentos ocorrem no Tribunal do Júri a partir das 9 horas. Na terça-feira, Néias expõe no local o painel “Espaço do Silêncio”, de Nina Caetano, um manifesto de alerta sobre os feminicídios no Brasil.

Além desses casos, o primeiro julgamento do mês de agosto, no dia 1º,tramitou em segredo de Justiça e resultou na condenação de Rafael Lucas a 12 anos e 1 mês de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. E no dia 22 de agosto, será julgado Osmair Martins Esteves, acusado pelo feminicídio tentado de Ediane Alves Barbosa.





Néias chama atenção para a importância de denunciar e julgar com rigor os casos de feminicídio tentado, que resultam em graves sequelas na vida das vítimas. Muitas vezes, as mulheres que sobrevivem a tais agressões enfrentam a perda de renda, moradia e vivenciam um estado constante de medo, com repercussões negativas na sua saúde emocional. Para Néias, a tentativa de matar uma mulher - mesmo quando ela sobrevive - é uma forma cruel e devastadora de violência de gênero que repercute na existência futura das mulheres e suas famílias.

