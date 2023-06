Acidente entre dois veículos deixa idoso de 90 anos ferido na PR-445 em Tamarana

Um acidente entre dois veículos deixou um idoso de 90 anos ferido na PR-445 em Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) na tarde de domingo (25).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 18h, no km 26 da rodovia, no trevo de Tamarana. A Fiat Strada de placa de Faxinal trafegava no sentido de Tamarana ao entroncamento da BR-369 quando colidiu longitudinalmente com Fiat Uno de placa de Londrina que cruzava a rodovia da direita para esquerda.





O condutor do Uno, com ferimentos leves, foi encaminhado para o Hospital Municipal de Tamarana. Já o motorista da Strada, 64, saiu sem ferimentos - o exame do etilômetrico dele teve constatado 0,00 mg/L.