Agências do Trabalhador começam semana com 3.527 vagas de emprego no Paraná

As 216 Agências do Trabalhador do Paraná ofertam nesta semana 3.527 vagas de empregos com carteira assinada em empresas do estado. Destas, 1.534 estão disponíveis nas agências de Curitiba e Região Metropolitana. O atendimento nesta segunda-feira (6) será feito mediante agendamento, das 9h às 17h.



As principais vagas disponíveis são para auxiliar administrativo (329), operador de telemarketing ativo e receptivo (293), abatedor de aves (125), e alimentador de linha de produção (288).





A Agência do Trabalhador de Curitiba disponibiliza vagas para contratação imediata, para desenvolvedor de TI (3 vagas), motorista carreteiro (2 vagas), chacareiro (1 vaga), eletricista (1 vaga) e enfermeiro (1 vaga).

Atendimentos: Os interessados em alguma das vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato pelo aplicativo Sine Fácil (disponível gratuitamente para celulares Android e IOS) ou pelos sites Emprega Brasil e Secretaria do Trabalho.





A Agência do Trabalhador de Curitiba está atendendo o público de forma presencial. Para evitar aglomeração, e respeitando todas as orientações das autoridades sanitárias, o atendimento está sendo feito somente com horário marcado, das 9h às 17h. Os interessados devem agendar através do site.

As demais Agências do Trabalhador do Paraná estão seguindo os decretos municipais.





Oferta de vagas: Empresários e trabalhadores de todo o Paraná que procuram ou ofertam vagas e que estiverem com dificuldade de finalizar o atendimento nas ferramentas digitais, tais como Portal Emprega Brasil, e aplicativos da Carteira de Trabalho Digital, Sine Fácil e Paraná Serviços, podem receber o suporte técnico por meio do Chat do Trabalhador, no site da Sejuf. Para acessar o chat, basta entrar neste link.