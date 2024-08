Aplicativo Menor Preço ajuda consumidores a economizarem no Dia dos Pais

Os paranaenses que pretendem comprar presentes para o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (11), podem economizar ao usarem o Menor Preço que compara preços de produtos do mesmo produto em diferentes estabelecimentos comerciais, além de mostrar a distância para cada um deles e sugerir trajetos.





Segundo o diretor de Mercado da Celepar, André Telles, o aplicativo foi desenvolvido pela Celepar em parceria com a Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda) e é ideal para quem busca economizar.

“Os preços são atualizados em tempo real, com base nas notas fiscais emitidas pelos estabelecimentos, o que permite ao consumidor escolher a loja com as melhores ofertas”, afirmou.





O aplicativo Menor Preço está disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android ou iOS e, para utilizá-lo, é necessário habilitar o GPS do aparelho.

Após a instalação, é possível fazer a pesquisa do produto desejado pelo nome, com a exibição de uma lista de estabelecimentos onde ele está disponível e os respectivos preços. A listagem pode ser ordenada ou filtrada de acordo com o preço valor do item pesquisado ou a distância para o estabelecimento.





O app também pode ser usado para ler códigos de barras com a câmera do celular.

NOTA PARANÁ





O Menor Preço é um sistema interligado ao programa Nota Paraná. Assim, a cada nota fiscal emitida por um estabelecimento, o aplicativo recebe informações como o nome do comércio, o endereço, o produto vendido e o valor.





Além de economizar com o Menor Preço, o consumidor também pode obter benefícios solicitando a inclusão do CPF (Cadastro de pessoa fisica) na nota fiscal e recebendo, em troca, uma parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) em forma de créditos.





Para isso, é preciso se cadastrar no Nota Paraná. O valor pode ser transferido para uma conta bancária ou usado para abater parte do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Os cadastrados no programa concorrem a prêmios mensais em dinheiro distribuídos por meio de sorteio.