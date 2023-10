Após chuva, 15,3 mil unidades consumidoras estão sem energia elétrica no Paraná

Na manhã desta segunda-feira (30), são 15,3 mil unidades consumidoras sem energia elétrica no Paraná, segundo atualização da Copel (Companhia Paranaense de Energia).





As equipes continuam em campo para restabelecer o fornecimento de energia em diversas áreas do Estado atingidas por chuvas desde sexta (27). Devido às precipitações incessantes ao longo do domingo (29), áreas alagadas ainda limitam o acesso das equipes a algumas regiões. Cerca de mil profissionais atuam simultaneamente.

No total, eles trabalham para atender a 1.438 serviços emergenciais pulverizados por todas as regiões paranaenses. As áreas rurais concentram a maior parte destes serviços.





No momento, os municípios de União da Vitória, Prudentópolis, Cascavel, Campina da Lagoa e Rio Brando do Sul são os mais afetados.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA





A Copel ressalta que, em ocorrências climáticas como esta, é importante o cuidado com a segurança, especialmente em áreas com acúmulo de água. A população deve manter distância de locais em que haja fios rompidos ou postes quebrados. Em situações de risco, o contato deve ser feito pelo número 0800 51 00 116. A Copel informa que, dependendo do avanço das cheias, poderá desligar a energia por risco de choque elétrico.

VAZÕES





As chuvas de domingo voltaram a elevar as vazões nos principais rios do Paraná. A previsão do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) era de precipitação mais intensa e localizada no Centro-Sul e Sudoeste do Estado, mas foi registrado volume bem superior também na região de Curitiba.

As equipes de operação da Copel e áreas de suporte trabalham de maneira ininterrupta, antecipando cenários e executando as estratégias mais adequadas para garantir a segurança operacional das usinas e reduzir ao máximo o impacto desses eventos climáticos extremos para a população.





Com o indicativo de chuvas intensas que os diferentes modelos meteorológicos apontavam para os meses de outubro e novembro, os agentes de geração das usinas da cascata do Iguaçu, sob coordenação do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), optaram por manter comportas abertas desde o último dia 6, para reduzir o nível de água dos reservatórios e armazenar parte do volume da cheia observada atualmente.

SEGURANÇA





A Copel mantém contato permanente com a Defesa Civil, que orienta os moradores e prefeituras a respeito das providências a serem tomadas diante dos cenários registrados em cada usina.





E reforça que as comunidades ribeirinhas e frequentadores dos rios devem aumentar a atenção nesses períodos de cheia. Quando as usinas estão com comportas abertas e vertendo, a correnteza aumenta tanto acima quanto abaixo da barragem e o risco de afogamentos e acidentes com embarcações também é maior.